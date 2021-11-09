У Києві затримали Дениса Куликовського. Він був комендантом катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку

Новини

СБУ

У Києві правоохоронні органи затримали бойовика з позивним «Палич», який був комендантом катівні «Ізоляція» в окупованому Росією Донецьку. Ідеться про Дениса Куликовського, який катував і гвалтував полонених.

Інформацію про це спершу опублікував український журналіст та автор книги-збірки «В ізоляції», колишній бранець бойовиків «ДНР» Станіслав Асєєв. Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі «Бабелю» підтвердив це.

Він зазначив, що Куликовського затримали за дорученням слідчого Нацполіції спільно з СБУ.

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Завтра йому оберуть запобіжний захід, повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

У червні 2014 року в окупованому Донецьку бойовики захопили культурний і мистецький центр «Ізоляція», розташований на території колишнього заводу. Після захоплення вони облаштували там військову базу і не дали змоги засновникам вивезти арт-об’єкти та майно фонду.

На тому місці бойовики організували незаконне утримання мирних жителів і полонених зі Збройних сил України. Вони жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне та фізичне насильство, катували та примусово залучали до праці. Зокрема, в «Ізоляції» утримували журналіста Станіслава Асєєва, якого звільнили з полону в грудні 2019 року.

За даними Офісу генпрокурора, наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основних виконавців злочинів, вчинених там. Загалом вже 15 фігурантам заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території «Ізоляції» та встановлено близько 170 постраждалих.