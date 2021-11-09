У Києві затримали Дениса Куликовського. Він був комендантом катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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СБУ
У Києві правоохоронні органи затримали бойовика з позивним «Палич», який був комендантом катівні «Ізоляція» в окупованому Росією Донецьку. Ідеться про Дениса Куликовського, який катував і гвалтував полонених.
Інформацію про це спершу опублікував український журналіст та автор книги-збірки «В ізоляції», колишній бранець бойовиків «ДНР» Станіслав Асєєв. Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі «Бабелю» підтвердив це.
Він зазначив, що Куликовського затримали за дорученням слідчого Нацполіції спільно з СБУ.
За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.
Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 149 (торгівля людьми);
- ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).
Завтра йому оберуть запобіжний захід, повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.
У червні 2014 року в окупованому Донецьку бойовики захопили культурний і мистецький центр «Ізоляція», розташований на території колишнього заводу. Після захоплення вони облаштували там військову базу і не дали змоги засновникам вивезти арт-об’єкти та майно фонду.
На тому місці бойовики організували незаконне утримання мирних жителів і полонених зі Збройних сил України. Вони жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне та фізичне насильство, катували та примусово залучали до праці. Зокрема, в «Ізоляції» утримували журналіста Станіслава Асєєва, якого звільнили з полону в грудні 2019 року.
За даними Офісу генпрокурора, наразі викрито ключовий керівний склад незаконного місця позбавлення волі та основних виконавців злочинів, вчинених там. Загалом вже 15 фігурантам заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни на території «Ізоляції» та встановлено близько 170 постраждалих.
- На тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях восьмий рік поспіль підконтрольні Росії бойовики катують цивільних людей, журналістів, волонтерів та військових. За даними заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова, на території окупованого Донбасу діє або діяло понад 160 катівень. У Донецькій області відомо про 90 таких незаконних в’язниць, у Луганській — про 70.