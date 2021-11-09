У Сінгапурі невакцинованих від коронавірусу пацієнтів із COVID-19 припинять лікувати коштом держави

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У Сінгапурі невакцинованих від коронавірусу пацієнтів із COVID-19 більше не будуть лікувати коштом держави.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я країни.

«З 8 грудня 2021 року ми почнемо стягувати плату з пацієнтів із COVID-19, які не були вакциновані за власним бажанням», — йдеться у повідомленні.

Водночас у МОЗ запевнили, що перебування у лікарнях для тих, хто має протипоказання до вакцинації, а також дітей до 12 років, оплачуватиме держава.

Окрім цього, у міністерстві пообіцяли, що не будуть стягувати плату з вакцинованих лише однією дозою до 31 грудня. З 1 січня 2022 року лише пацієнти, які повністю вакциновані та нещодавно не подорожували, зможуть розраховувати на оплату рахунків за лікування від коронавірусу державою.

Також у МОЗ зазначили, що зараз невакциновані становлять значну частину від тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та непропорційно сильно збільшують навантаження на ресурси охорони здоровʼя.