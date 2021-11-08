У Зеленського пояснили слова про майбутнє «нормандського формату». Він залишається безальтернативним майданчиком
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- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Спікер президента України Сергій Никифоров розʼяснив свої слова щодо «великого питання» у продовженні «нормандського формату». Він заявив, що не йдеться про зупинення роботи цього майданчика і під питанням лише час та рівень проведення наступних зустрічей.
«Сам формат поза всякими питаннями та сумнівами — це безальтернативний майданчик для припинення конфлікту на Донбасі. Мої слова сьогодні підтвердив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку у «нормандському форматі», — сказав Никифоров.
Він додав, що Україна, Німеччина та Франція готові до контактів на рівні голів МЗС «нормандської четвірки».
«Ми вважаємо, що суть переговорів — отримання результату. Якщо російська сторона наполягає на тому, що підсумок переговорів має бути відомий до їхнього початку, то це ставить під сумнів сам переговорний процес», — додав речник президента.
- «Нормандський формат» — це переговори лідерів держав України, Франції, Росії, федерального канцлера Німеччини («нормандської четвірки») щодо війни на Донбасі.
- Востаннє лідери країн проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. Жива зустріч у Парижі відбулася у грудні 2019 року. Україна планувала зустріч у 2021 році, але Росія методично ухиляється від підготовки зустрічі.
- 7 листопада Никифоров заявив, що продовження «нормандського формату» під великим питанням. 8 листопада голова МЗС РФ Лавров відмовився від зустрічі в рамках формату, пославшись на дві причини, серед яких затвердження підсумкового документа майбутньої зустрічі.