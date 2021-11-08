У Зеленського пояснили слова про майбутнє «нормандського формату». Він залишається безальтернативним майданчиком

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Спікер президента України Сергій Никифоров розʼяснив свої слова щодо «великого питання» у продовженні «нормандського формату». Він заявив, що не йдеться про зупинення роботи цього майданчика і під питанням лише час та рівень проведення наступних зустрічей.

«Сам формат поза всякими питаннями та сумнівами — це безальтернативний майданчик для припинення конфлікту на Донбасі. Мої слова сьогодні підтвердив міністр закордонних справ Сергій Лавров. Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку у «нормандському форматі», — сказав Никифоров.

Він додав, що Україна, Німеччина та Франція готові до контактів на рівні голів МЗС «нормандської четвірки».

«Ми вважаємо, що суть переговорів — отримання результату. Якщо російська сторона наполягає на тому, що підсумок переговорів має бути відомий до їхнього початку, то це ставить під сумнів сам переговорний процес», — додав речник президента.