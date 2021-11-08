У Канаді жінці діагностували астму, спричинену зміною клімату. Можливо, це перший клінічний випадок
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / Staff
У канадській Британській Колумбії у 70-річній пацієнтці діагностували астму, спровоковану зміною клімату. Ймовірно, це перший подібний клінічний діагноз лікарів.
Про це пише The Science Times.
Жінка звернулася за медичною допомогою під час аномальної спеки та лісових пожеж, від яких Канада страждала цього року. Жінка скаржилася на проблеми із диханням і після обстеження лікар поставив їй діагноз астма. Причиною захворювання він назвав аномальну спеку та погану якість повітря. Це ж він вказав у медичній карті пацієнтки.
Виданню Times Colonist доктор Кайл Меррітт заявив, що через зміни клімату здоровʼя людей безпосередньо опинилося під загрозою і це потрібно враховувати при визначенні причин захворювань.
- Наприкінці червня — на початку липня 2021 року в Канаді фіксували рекордно аномальну спеку, яка в деяких районах досягала +50 °C. Спека забрала життя приблизно 500 канадців, а також спровокувала масштабні лісові пожежі, які завдали значної шкоди. Наприклад, 29 червня лісова пожежа повністю знищила містечко Літтон.