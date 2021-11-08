В Канаде женщине диагностировали астму, вызванную изменением климата. Возможно, это первый клинический случай

В канадской Британской Колумбии у 70-летней пациентке диагностировали астму, спровоцированную изменением климата. Вероятно, это первый подобный клинический диагноз от врачей.

Об этом пишет The Science Times.

Женщина обратилась за медпомощью во время аномальной жары и лесных пожаров, от которых Канада страдала в этом году. Женщина жаловалась на проблемы с дыханием и после обследования врач поставил ей диагноз астма. Причиной заболевания он назвал аномальную жару и плохое качество воздуха. Это же он указал в медицинской карте пациентки.

Изданию Times Colonist доктор Кайл Мерритт заявил, что из-за изменений климата здоровье людей напрямую оказалось под угрозой и это нужно учитывать при определении причин заболеваний.