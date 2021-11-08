У Нікарагуа диктатор Ортега йде на четвертий президентський термін. «Вибори» пройшли під наглядом, а всі опоненти — у вʼязниці

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У Нікарагуа 7 листопада відбулися так звані вибори президента, за результатами яких чинний президент Данієль Ортега піде на четвертий термін правління.

Як передають «Голос Америки» та La Jornada, Ортегу вже попередньо оголосили переможцем на виборах (нібито набрав 75%), проте офіційні дані будуть оголошені за кілька днів.

Низка західних країн не визнають результатів виборів, а президент США Джо Байден вже назвав їх фікцією. За даними ЗМІ та правозахисників, вибори пройшли під наглядом 30 тисяч поліцейських та солдатів. Реальних суперників Ортега не мав — ще з травня близько 40 опозиційних діячів перебувають у вʼязниці, серед яких семеро потенційних кандидатів у президенти. Їх звинуватили у «підриві суверенітету».

Офіційно у виборах із Ортегою «брали участь» пʼять кандидатів, але всі вони визнані посібниками режиму.

Разом із Ортегою при владі залишиться його дружина Розарія Мурільйо — вона знову стане віцепрезидентом країни.