СБУ викрила ділків, які на схемі із сурогатним материнством заробили мільйон доларів

Новини

СБУ

Служба безпеки України викрила ділків, які створили шахрайську схему із сурогатного материнства. Їхніми послугами скористалося щонайменше 50 іноземців і українців (дітей вони не отримали), сума заробітку становила майже мільйон доларів США.

Про це СБУ повідомила у понеділок, 8 листопада.

Організував схему вінницький бізнесмен. Разом зі спільниками чоловік створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів. Зловмисники були зосереджені, переважно, на іноземних клієнтах, яких підшукували через інтернет. За свої послуги вони отримували від $30 до $50 тисяч. Після отримання повної оплати або більшої її частини, ділки припиняли спілкуватись клієнтами.

Шахрайська схема полягала у тому, що ділки пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства (фіктивний шлюб, внесення недостовірних даних до медичних документів та пошук сурогатних матерів). Однак насправді вони тільки створювали ілюзію діяльності. Були лише поодинокі випадки, коли сурогатні матері справді народжували дітей.

СБУ провела обшуки у ділків вдома, в офісах та авто і вилучили всі докази. Про підозру повідомили організатору та його спільниці за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.