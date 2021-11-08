На аукціоні продали сукню, у якій Емі Вайнгауз була під час останнього концерту

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Srdjan Stevanovic / Getty Images

У Лос-Анджелесі на аукціоні Julienʼs Auctions продали сукню, яку носила британська співачка Емі Вайнгауз під час свого останнього виступу, — за $243 тисячі, у 16 ​​разів більше за початкову оцінку.

Про це повідомляє BBC.

Мінісукню вона вдягла на концерт у Белграді у червні 2011 року, за місяць до смерті. Зазначимо, що під час цього виступу Емі вийшла на сцену пʼяною. Очевидці розповідали, що вона не спромоглася згадати назви міста, в якому виступає, вітаючи то Стамбул, то Нью-Йорк. Співачка спотикалася, розмовляла з музикантами, намагалася співати, але забувала слова. У результаті 20 тисяч розгніваних фанатів освистали співачку, і вона покинула сцену. Сербські ЗМІ охарактеризували цей виступ як «катастрофу» та «найгірший концерт в історії Белграда». Ось відео з нього.

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Srdjan Stevanovic / Getty Images

На торгах ще продали:

червону шкіряну сумку Moschino у формі серця, із якою Вайнгауз була на церемонії вручення премії Brit Awards 2007 року — за $204 800;

золоте плаття Dolce & Gabbana пішло за $150 тисяч;

коричнево-чорний комбінезон Temperley London, у якому вона була на виступі на святкуванні 90-річчя Нельсона Мандели, — $121 тисяча;

пару рожевих балетних туфель — $19 200.

На торгах продавали речі з її маєтку. За понад 800 предметів виручили понад $4 мільйони. Усі виручені кошти підуть у фонд, який створили її батьки для допомоги молодим людям із проблемами залежності.

Емі Вайнгауз померла 23 липня 2011 року, її тіло знайшли у будинку на півночі Лондона. Розслідування причин смерті показало, що вона померла через високий вміст алкоголю в крові (отруєння алкоголем). Вайнгауз визнана однією з найуспішніших британських попзірок. Вона увійшла до Книги рекордів Гіннеса, отримавши пʼять премій «Греммі».

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