«Проводимо внутрішнє розслідування». У BlaBlaCar вибачились за рекламу з картою України без Криму

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar вибачився за рекламу з картою України без окупованого Росією Криму.

Українська філія сервісу пояснила свою позицію у коментарях під останнім постом у Facebook, куди прийшли користувачі з питаннями.

«Ця реклама повністю суперечить позиції компанії, і це прикра помилка з нашого боку. Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та зʼясовуємо, як так сталося. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. BlaBlaCar повністю підтримує суверенітет України та не надає послуги в Криму», — сказано у заяві.

Що сталося?

Сьогодні, 7 листопада, представник Фонду ООН у галузі народонаселення Олександр Остапа опублікував скріншот реклами BlaBlaCar із картою України без Криму. За його словами, реклама зʼявлялася у пошуковій системі Google.