Україна отримала майже 3 млн доз вакцини Moderna

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Про це повідомляє МОЗ.

Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac.

«Вакцинація — єдиний спосіб захистити життя від COVID-19, і я закликаю всіх українців скористатися цим захистом. Завдяки зусиллям донорів і партнерів у рамках COVAX вакцини від COVID зараз доступні усім бажаючим», — сказав Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

У МОЗ наголошують, вакцинація – єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Навіть якщо вакцинована людина захворіє, вона, найімовірніше, перенесе захворювання легко.