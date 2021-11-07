В Іраку безпілотник атакував резиденцію премʼєра. Військові назвали це терактом
- Автор:
- Софія Телішевська
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White house / Twitter
Безпілотник із вибухівкою атакував резиденцію премʼєр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадхімі в укріпленій «зеленій зоні» Багдаду.
Про це повідомляє Reuters.
Кілька співробітників охорони постраждали від вибуху, але сам премʼєр уцілів. Військові називають цю подію замахом, а дипломати повідомляють про звуки стрілянини, які лунали поруч.
«Цей очевидний терористичний акт, який ми рішуче засуджуємо, був направлений у серце іракської держави», — заявили у Держдепі США, запропонувавши допомогу.
Сам премʼєр Іраку у соціальних мережах написав, що з ним все добре, й закликав громадськість до спокою.
«Ракети віроломства не знеохочують тих, хто вірить. Стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки не похитнеться, коли вони працюють над збереженням безпеки людей, досягненням справедливості та дотриманням закону», — заявив Мустафа аль-Кадхімі.
- Інцидент стався на тлі протестів, які тривають у Багдаді після оголошення результатів загальних виборів. Очільники протестувальників, за даними ЗМІ, є добре озброєними ополченцями, яких підтримують еліти, що втратили владу. Втім лідери протесту не взяли на себе відповідальність за цей замах.