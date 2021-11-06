У США поліції вдалося врятувати зниклу 16-річну дівчину — вона показала жест із TikTok

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Elvert Barnes / Flickr

В американському штаті Кентуккі поліція знайшла зниклу безвісти 16-річну дівчину після того, як вона привернула увагу водія за допомогою жесту, який побачила у TikTok.

Про це повідомляє USA Today.

Дівчина була на задньому сидінні в автомобілі Toyota сріблястого кольору. Водію автівки, який їхав позаду, вона показала жест, який побачила у TikTok — його вживають, щоб повідомити про домашнє насильство і про те, що потрібна допомога. Чоловік зрозумів, що означають сигнали, і зателефонував до служби 911.

Як результат, поліція арештувала 61-річного чоловіка, коли він проїжджав повз міжштатну автомагістраль Кентуккі.

Дівчину оголосили зниклою безвісти 2 листопада. Як саме вона зникла — невідомо, однак вона розповіла, що їздила із цим чоловіком через Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі та Огайо. У чоловіка в телефоні знайшли зображення дівчини «у сексуальній манері». Йому висунули звинувачення у незаконному позбавленні волі та зберіганні матеріалів, що демонструють сексуальні дії неповнолітнього віком від 12 до 18 років.

Що за жест?

Це міжнародний універсальний сигнал допомоги у разі домашнього насильства чи іншого лиха, його можна подати однією рукою. Аби це зробити потрібно:

підняти руку долонею до іншої людини;

вставити великий палець у долоню;

скласти пальці над великим пальцем.