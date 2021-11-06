У Глазго на кліматичний протест вийшли 100 тисяч людей. Там має виступити Грета Тунберг
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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picture alliance / Contributor
У Шотландії, у місті Глазго, де перед цим відбувся кліматичний саміт, 6 листопада люди вийшли на марш протесту із вимогою вжити більше додаткових заходів у звʼязку з кліматичною кризою. Про це повідомляє BBC.
Акція називається «Глобальний день дій за кліматичну справедливість». За оцінками організаторів, у заході взяли участь близько 100 тисяч людей.
Очікується, що цей захід стане найбільшим протестом під час саміту COP26 і проходитиме паралельно із сотнями аналогічних заходів у всьому світі. Медійні екоактивісті Ванесса Накате та Грета Тунберг у Глазго мають виступити із зверненням до натовпу.
Паралельно такі ж акції заплановані і в інших частинах Британії, а також ще у 100 країнах, включаючи Кенію, Туреччину, Францію, Бразилію, Австралію та Канаду.
У Лондоні протестувальники пройшли маршем від Банку Англії до Трафальгарської площі, водночас ще одна велика демонстрація проходила у столиці графства Уельс Кардіффі.
- Лідери понад 100 країн світу на кліматичному саміті COP-26 у Глазго пообіцяли припинити вирубування лісів до 2030 року й виділити близько $20 мільярдів державних і приватних коштів для інвестицій у захист та відновлення лісів.
- Україна має намір скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, а не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. США та ЄС раніше обіцяли досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.