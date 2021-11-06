У Глазго на кліматичний протест вийшли 100 тисяч людей. Там має виступити Грета Тунберг

Новини

picture alliance / Contributor

У Шотландії, у місті Глазго, де перед цим відбувся кліматичний саміт, 6 листопада люди вийшли на марш протесту із вимогою вжити більше додаткових заходів у звʼязку з кліматичною кризою. Про це повідомляє BBC.

Акція називається «Глобальний день дій за кліматичну справедливість». За оцінками організаторів, у заході взяли участь близько 100 тисяч людей.

Очікується, що цей захід стане найбільшим протестом під час саміту COP26 і проходитиме паралельно із сотнями аналогічних заходів у всьому світі. Медійні екоактивісті Ванесса Накате та Грета Тунберг у Глазго мають виступити із зверненням до натовпу.

Паралельно такі ж акції заплановані і в інших частинах Британії, а також ще у 100 країнах, включаючи Кенію, Туреччину, Францію, Бразилію, Австралію та Канаду.

У Лондоні протестувальники пройшли маршем від Банку Англії до Трафальгарської площі, водночас ще одна велика демонстрація проходила у столиці графства Уельс Кардіффі.