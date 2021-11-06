В Глазго на климатический протест вышли 100 тысяч человек. Там должна выступить Грета Тунберг

В Шотландии, в городе Глазго, где перед этим состоялся климатический саммит, 6 ноября люди вышли на марш протеста с требованием принять больше дополнительных мер в связи с климатическим кризисом. Об этом сообщает BBC.

Акция называется «Глобальный день действий за климатическую справедливость». По оценкам организаторов, в мероприятии приняло участие около 100 тысяч человек.

Ожидается, что этой мероприятие станет самым большим протестом во время саммита COP26 и будет проходить параллельно с сотнями подобных мероприятий по всему миру. Медийные экоактивисты Ванесса Накате и Грета Тунберг в Глазго должны выступить с обращением к толпе.