В американському зоопарку виявили коронавірус у двох гієн — перший відомий випадок зараження серед цих тварин

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У зоопарку американського Денвера у двох гієн виявили коронавірус, що стало першим випадком захворювання серед цих тварин у всьому світі.

Про це пише The Guardian.

За даними лабораторій національних ветеринарних служб (NVSL), зразки від різних тварин у зоопарку, включаючи плямистих гієн, були протестовані після того, як захворіли кілька тварин. Крім двох гієн, ще 11 левів й два тигри у зоопарку також дали позитивний результат на коронавірус.

«Гієни — відомі своєю стійкістю та витривалістю тварини, які, як відомо, дуже стійкі до сибірки, сказу та чумки», — йдеться у заяві зоопарку. Представники зоопарку додали, що гієни мали легкі симптоми, включаючи сонливість, виділення з носа і кашель.

Інші тварини, які останніми тижнями мали позитивний результат на коронавірус, або вже повністю одужали, або перебувають на шляху до цього.

Міністерство сільського господарства США, яке курує NVSL, закликало людей, хворих на коронавірус, уникати тісного контакту з тваринами, включаючи домашніх, щоб захистити їх від можливого зараження.