Помер екснардеп Юхим Звягільський

Новини

Марків Михайло / УНІАН

На 89-му році життя помер колишній депутат Верховної Ради Юхим Звягільський.

Про це у Facebook повідомила його адвокат Тетяна Зелькіна.

«Сьогодні не стало дуже близької мені людини. Юхим Леонідович Звягільський був для мене не просто клієнтом. Він був старшим другом. Він був людиною, яка завжди по-батьківському розмовляла зі мною до душі. Який завжди щиро цікавився, що відбувається в моєму житті. Якого було цікаво слухати годинами, тому що він прожив дуже насичене життя. Він був глибоким і мудрим. Він створив багато та багатьох», — написала вона.

Адвокат розповіла, що 5 днів тому дізналася, що Звягільський потрапив до реанімації, ситуація з його здоровʼям була критичною. «Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні», — додала вона. За даними ЗМІ, Звягільський потрапив до реанімації через ускладнення від коронавірусу.

Звягільський — політичний та громадський діяч, єдиний народний депутат України, який обирався до перших восьми скликань Верховної Ради (1990–2019). З вересня 1993 до липня 1994 року виконував обовʼязки премʼєр-міністра України. Один зі співзасновників Партії регіонів.