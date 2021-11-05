Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності СБУ
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Ota / Bloomberg via Getty Images
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Олександра Куксу.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави 5 листопада.
Нагадаємо, Кукса був призначений на посаду 16 січня 2021 року замість Анатолія Дублика.
- 3 листопада Рада звільнила Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка — з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки, Олексія Резнікова — з посади віцепремʼєр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Олега Уруського — з посади віцепремʼєр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана — з посади міністра оборони.
- Уже 4 листопада, парламент призначив Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, Ірину Верещук — на посаду віцепремʼєр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Павла Рябікіна — на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Юлію Свириденко — на посаду першого віцепремʼєр-міністра — міністра економіки.