Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності СБУ

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Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Олександра Куксу.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави 5 листопада.

Нагадаємо, Кукса був призначений на посаду 16 січня 2021 року замість Анатолія Дублика.