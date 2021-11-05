На Донбасі поранено українського військового. Бойовики обстріляли пʼять напрямків

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Степанов Анатолій / УНІАН

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовий.

Як повідомляє штаб ООС, військовому надали медичну допомогу та евакуювали, стан здоровʼя оцінюють як задовільний. Де саме дістав поранення військовий — у штабі не уточнюють.

Загалом із початку доби зафіксовано пʼять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Поблизу Причепилівки (Луганська область) бойовики відкрили вогонь із великокаліберних мінометів, а в напрямку Болотеного, Кримського та Луганського стріляли з 82-мм мінометів.

Поблизу Лебединського (Донецька область) українські військові потрапили під обстріл із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі зазначають, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.