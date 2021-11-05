МЗС: Європейський Союз вирішив виключити Україну із «зеленого» списку

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Посли країн-членів Європейського Союзу вирішили виключити Україну з переліку безпечних для подорожей країн, однак кожна держава окремо буде ухвалювати, чи збороняти українцям вʼїзд.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України 5 листопада.

Очікується, що Рада ЄС офіційно надасть відповідну рекомендацію наступного тижня. У МЗС пояснюють, що Європейський Союз врахував прогрес вакцинації у всьому світі та нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі. Він рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови, якщо вони здадуть тест під час перетину кордону.

Плануючи подорож, краще перевіряти актуальний режим в'їзду та транзиту до країн на карті від МЗС.

Коли Рада Європейського Союзу ухвалює рішення зберегти країну в «зеленому» списку, вона керується такими критеріями:

не більше 75 нових випадків ковіду на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

не менше 300 тестів на 100 тисяч жителів за попередні 7 днів;

не більше 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів.

Зазначимо, що в Україні справді погіршилася ситуація з коронавірусом. Області потрапляють до «червоної» зони, а середній добовий приріст хворих — 22 тисячі. Смертність від коронавірусу рекордна.