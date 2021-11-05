Науковці знайшли першу скамʼянілість дитини виду Homo naledi

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Wits University / Twitter

Науковці знайшли перший у світі дитячий череп Homo naledi — це стародавній пращур людини. Знахідку зробили ще у 2017 році, однак зараз, після ряду робіт і досліджень, її підтвердили і представили.

Про це повідомляє CNN.

Ідеться про череп дитини, якій на момент смерті було від 4 до 6 років. Дитина, імовірно, жила 236 000—335 000 років тому. Череп знайшли у Південній Африці у печері Висхідної зірки. Як саме череп опинився у печері — поки невідомо, можливо це було місце для поховань. Як саме померла дитина — також невідомо, на черепі не було жодних пошкоджень, які могла б нанести мʼясоїдна тварина. Її стать також невідома, однак дослідники назвали дитину «Леті» — це скорочення від letimela, що означає «втрачений» мовою сетсвана, однією з 11 офіційних мов Південної Африки.

«Це перший частковий череп дитини Homo naledi, який був відновлений, і це допомагає нам зрозуміти всі етапи життя цього виду, — заявила Джульєтта Брофі, провідний автор дослідження з Університету штату Луїзіана.

Зазначимо, що у дітей в принципі тонкі і крихкі кістки, тому дослідники вважають, що їм «неймовірно пощастило» отримати більше інформації про те, якими були діти Homo naledi. Леті знайшли у 2017 році у «неймовірно віддаленому проході» системи печер Висхідної зірки, приблизно за 12 метрів від того місця, де науковці виявили перші останки Homo naledi.

Wits University / Twitter

Після повторного складання часткового черепа вчені порівняли його з давніми людьми такого ж розміру, такими як примітивний родич людини австралопітек. Відповідно до їхнього аналізу, мозок Леті був не більшим за апельсин, а його руки зовні нагадували людські, однак кістки пальців скручені по кривій — це риса, яка передбачає здатність лазити і користуватися інструментами.

Вперше Homo naledi відкрили у 2013 році, відтоді дослідники знайшли майже 2 000 фрагментів від понад двох десятків людей на різних етапах життя. Особливості знахідки були в тому, що кісток в печері виявилося дуже багато в порівнянні з іншими палеоантропологічними знахідками. Також кістки були не у глибині каменю, а лежали на поверхні, вкриті лише невеликим шаром пилу.