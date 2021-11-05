У Берліні знайшли мертвим російського дипломата. Його повʼязують із керівником служби ФСБ, яка отруїла Навального

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Журналісти видання Insider спільно з розслідувачами Bellingcat змогли встановити особу загиблого. Це Кирило Жало, син начальника Управління захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жала. Саме це управління вважають причетним до вбивств активістів та журналістів у Росії, зокрема отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи, а також вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

«База реєстрації автомобілів підтверджує, що Кирило Олексійович Жало був зареєстрований разом із батьком за тією ж адресу і в Москві, і раніше в Ростові-на-Дону. Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кирила Жало було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 до 4 листопада 2021 року», — повідомляє Insider.

При цьому раніше Кирило Жало працював третім секретарем Постійного представництва РФ при Міністерстві оборони у Відні, а до Берліна його перевели 19 червня 2019 року, за два місяці до вбивства Хангошвілі. Кілер Вадим Красіков під час підготовки до вбивства Хангошвілі неодноразово відвідував офіс антитерористичного центру ФСБ, що підпорядковується Другій службі, заступником голови якої є Жало-старший.

«Можливо, переведення Кирила Жала до посольства в Берліні було просто збігом, але німецькі прокурори стверджували, що Красіков не міг діяти без певної підтримки на місцях, оскільки він прибув із Варшави до Берліну всього за кілька годин до вбивства і не мав часу, щоб організувати детальне планування маршруту евакуації, електровелосипед та електросамокат, які відіграли вирішальну роль у плані вбивства», — пише видання.