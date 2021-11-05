У Берліні знайшли мертвим російського дипломата. Його повʼязують із керівником служби ФСБ, яка отруїла Навального
- Автор:
- Олег Панфілович
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Bernd von Jutrczenka / picture alliance via Getty Images
Біля будівлі посольства Росії у Берліні виявили тіло російського дипломата.
Про це пише Der Spiegel.
Інцидент стався вранці 19 жовтня. Чоловіка знайшли співробітники берлінської поліції, які охороняють дипломатичне представництво. Спроби медиків реанімувати чоловіка виявилися безуспішними. На думку слідства, чоловік упав з одного з верхніх поверхів посольства.
Посольство Росії не погодилося на розтин тіла загиблого, назвавши інцидент «трагічною подією», і тіло передали російській стороні. Повідомляється, що німецька прокуратура не змогла розслідувати інцидент через дипломатичний статус загиблого.
Der Spiegel пише, що чоловік від літа 2019 року працював другим секретарем посольства. Водночас німецькі спецслужби підозрювали його в тому, що він був прихованим агентом Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). За їхніми відомостями, загиблий був родичем високопоставленого співробітника Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом (Другої служби ФСБ).
Журналісти видання Insider спільно з розслідувачами Bellingcat змогли встановити особу загиблого. Це Кирило Жало, син начальника Управління захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жала. Саме це управління вважають причетним до вбивств активістів та журналістів у Росії, зокрема отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи, а також вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.
«База реєстрації автомобілів підтверджує, що Кирило Олексійович Жало був зареєстрований разом із батьком за тією ж адресу і в Москві, і раніше в Ростові-на-Дону. Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кирила Жало було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 до 4 листопада 2021 року», — повідомляє Insider.
При цьому раніше Кирило Жало працював третім секретарем Постійного представництва РФ при Міністерстві оборони у Відні, а до Берліна його перевели 19 червня 2019 року, за два місяці до вбивства Хангошвілі. Кілер Вадим Красіков під час підготовки до вбивства Хангошвілі неодноразово відвідував офіс антитерористичного центру ФСБ, що підпорядковується Другій службі, заступником голови якої є Жало-старший.
«Можливо, переведення Кирила Жала до посольства в Берліні було просто збігом, але німецькі прокурори стверджували, що Красіков не міг діяти без певної підтримки на місцях, оскільки він прибув із Варшави до Берліну всього за кілька годин до вбивства і не мав часу, щоб організувати детальне планування маршруту евакуації, електровелосипед та електросамокат, які відіграли вирішальну роль у плані вбивства», — пише видання.
- Зелімхан Хангошвілі був застрелений у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинувачують 55-річного росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетний до замовного вбивства, скоєного в Москві у 2013 році. Імовірно, Красіков мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.
- Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі. Росія свою причетність традиційно заперечує.
- У грудні 2019 року на переговорах країн «нормандського формату» президент Росії Путін назвав Хангошвілі «організатором вибухів у московському метро» і погрожував Німеччині теж вислати дипломатів.
- Федеральна служба Росії приховала особу дружини Вадима Красікова. Німецькі журналісти разом із проєктами Bellingcat та Insider зʼясували, що дружина Красікова у грудні 2019 року вилетіла за підробленими документами до окупованого Криму.
- У березні 2021 року німецькі журналісти повідомили, що українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці Хангошвілі. Вони назвали Красікова.