В Берлине нашли мертвым российского дипломата. Его связывают с руководителем службы ФСБ, которая отравила Навального

Журналисты издания Insider совместно с расследователями Bellingcat смогли установить личность погибшего. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление считают причастным к убийствам активистов и журналистов в России, в том числе отравлением оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы, а также убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

«База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года», — сообщает Insider.

При этом ранее Кирилл Жало работал третьим секретарем Постоянного представительства РФ при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин его перевели 19 июня 2019 года, за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили. Как ранее уже писали The Insider и Bellingcat в своем расследовании, киллер Вадим Красиков в ходе подготовки к убийству Хангошвили неоднократно посещал офис антитеррористического центра ФСБ, подчиняющийся Второй службе, замглавы которой и является Жало-старший.

«Возможно, перевод Кирилла Жало в посольство в Берлине был просто совпадением, но немецкие прокуроры утверждали, что Красиков не мог действовать без определенной поддержки на местах, поскольку он прибыл из Варшавы в Берлин всего за несколько часов до убийства и у него не было времени, чтобы организовать детальное планирование маршрута эвакуации, электровелосипед и электросамокат, которые сыграли решающую роль в плане убийства», — пишет издание.