Партія «Голос» звинуватила Офіс президента у блокуванні поїздки її депутатів до США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Партія «Голос» звинуватила Офіс президента у зриві поїздки делегації її депутатів до США.
Про це йдеться у заяві партії.
«Голос» стверджує, що сьогодні, 5 листопада, делегація з пʼяти депутатів мала відбути з відрядженням до США на запрошення американської сторони, щоб провести низку зустрічей. Для цього партії потрібно було отримати офіційне відрядження, але його, як стверджують у політсилі, навмисне зірвали через «штучні бюрократичні перепони».
«Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження пʼяти народних депутатів «Голосу» стоять люди президента Зеленського та пряма вказівка Банкової [Офісу президента]. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США. Ми вважаємо такі дії влади прямим переслідуванням опозиції», — йдеться у заяві.
Голова партії Кіра Рудик написала у Facebook, що політсила не отримала жодних пояснень про причини відмови у відрядженні.
«Ми проплачували поїздку самостійно, організовували свої зустрічі самостійно, єдине, що необхідно у таких випадках — це офіційне відрядження. Його нам не надали. Офіційно — без жодного пояснення. Неофіційно: «мало, що ви там наговорите», «опозиція більше не літає», «ми самі виберемо, кому і що розповідати», — написала вона.
За словами Рудик, через вищезгадане делегація поїхала до США як туристи.
- У жовтні у зриві поїздки до США Офіс президента звинуватив нардеп Олексій Гончаренко. Він заявив, що після прямої вказівки з Офісу президента посольство України почало скасовувати зустрічі в США членів міжфракційного обʼєднання «Чиста енергія — здорове довкілля», серед яких була низка нардепів «Слуги народу».
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- За даними «Бабеля», МЗС України допомагало нардепам оформити дипвізи, а потім передумало.