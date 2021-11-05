Атака на трубопровід Colonial Pipeline: США обіцяють нагороду до $10 млн за інформацію про хакерів з DarkSide

Новини

Michael M. Santiago / Staff

Уряд США обіцяє нагороду до $10 мільйонів за інформацію про групу хакерів DarkSide, які створили однойменну програму. На сайті Держдепу США прямо зазначено, що DarkSide стояла за атакою на найбільший американський паливний трубопровід Colonial Pipeline у травні цього року.

До $10 млн обіцяють тим, хто допоможе встановити особу чи місцезнаходження ключової фігури або одного з лідерів DarkSide. До $5 млн дадуть за дані, які дозволять заарештувати або затримати у будь-якій країні одного з хакерів DarkSide.

Оголошення про винагороду також опублікувало посольство США в Україні. Інформацію про хакерів можна передати телефоном і через сайт Федерального бюро розслідувань США. Контактувати можна і через месенджери.