Атака на трубопровід Colonial Pipeline: США обіцяють нагороду до $10 млн за інформацію про хакерів з DarkSide
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Michael M. Santiago / Staff
Уряд США обіцяє нагороду до $10 мільйонів за інформацію про групу хакерів DarkSide, які створили однойменну програму. На сайті Держдепу США прямо зазначено, що DarkSide стояла за атакою на найбільший американський паливний трубопровід Colonial Pipeline у травні цього року.
До $10 млн обіцяють тим, хто допоможе встановити особу чи місцезнаходження ключової фігури або одного з лідерів DarkSide. До $5 млн дадуть за дані, які дозволять заарештувати або затримати у будь-якій країні одного з хакерів DarkSide.
Оголошення про винагороду також опублікувало посольство США в Україні. Інформацію про хакерів можна передати телефоном і через сайт Федерального бюро розслідувань США. Контактувати можна і через месенджери.
- 7 травня паливний трубопровід у 8,8 тис. км Colonial Pipeline зупинив усі операції через вірус-шифрувальник. Компанія постачає близько 45% всього палива на Східному узбережжі США.
- ЗМІ та влада США звинуватили в атаці DarkSide, за якою може стояти Росія. За даними ЗМІ, зловмисники за дві години викрали майже 100 гігабайт даних. Після цього вони пригрозили витоком вкраденої інформації в інтернет і повідомили, що зашифрували дані на компʼютерах, вимагаючи викупу.
- 11 травня на півдні США почався дефіцит бензину. Частково відновлювати роботу трубопровід розпочав 13 травня, але хакерам довелося заплатити. ЗМІ називали цифру викупу у $90 млн. Невелику частину цих грошей вдалося повернути.