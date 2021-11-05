Рада ухвалила закон про зміну місця проживання онлайн. Штампи у паспортах скасовують

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Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 5463, який дозволить українцям змінювати місце проживання (реєстрації) в онлайн-режимі.

Цим законом скасовується штамп у паспорті та паперовий витяг з ID-картки про прописку. Українці зможуть змінювати місце проживання в порталі «Дія» (розділ «Реєстрація місця проживання»), заповнивши відповідну заяву та підписавши її за допомогою електронного підпису.

Власники нерухомості можуть прописатися за добу, заповнивши заяву на порталі. Ті, хто живе, наприклад у квартирі, і хочуть вказати місце фактичною адресою проживання, зможуть в онлайн отримати підтвердження від власника — спеціальне посилання надходитиме на електронну пошту або у додаток.

«Жодних довгих прогулянок у ЦНАП — лише підтвердження в онлайні. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців, — одна заява, яку опрацюють у першу добу. Оформити пенсію, документи чи отримати медичну допомогу можна буде там, де ви живете, а не там, де живе ваша прописка», — пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідно до закону, місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державі, де громадянин проживає.

Реєстри територіальних громад працюватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі. Таким чином скасовується паперовий документообіг та виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад.

Закон ще має підписати спікер парламенту та президент.