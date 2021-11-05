На аукціон виставили царські прикраси, які вивезли з Росії під час революції 1917 року

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RvS.Media / Robert Hradil / Getty Images

Аукціонний дім Sothebyʼs виставив на торги російські царські коштовності, які вивезли контрабандою з країни під час жовтневої революції 1917 року. У колекції є прикраса з рідкісним кольоровим діамантом.

Про це повідомляє CNN.

Ідеться про колекцію княгині Марії Павлівни — тітки останнього російського імператора Миколи ІІ. Представники Sothebyʼs сказали, що вона мала «фантастичну» колекцію коштовностей. Зіркою торгів називають помаранчево-рожевий діамант у персні. Камінь вагою 25,62 карата оцінюють у $3,9—5,9 мільйона.

RvS.Media / Robert Hradil / Getty Images

Також на аукціон виставили велику овальну сапфірово-діамантову брошку та кліпси зі шкатулки Марії Павлівни.

Прикраси були довірені другу Марії Павлівни — британському дипломату Альберту Генрі Стопфорду, який разом з іншими коштовностями вивіз їх на зберігання в Лондон. Її брошку і сережки продає європейська княжа родина, яка придбала їх на аукціоні у 2009 році. Торги відбудуться в Женеві 10 листопада.

Марія Павлівна втекла з революційної Росії у 1918 році. В еміграції вона деякий час займалася виготовленням вишивки та мережив, завідувала кооперативом, що їх виробляв, працювала фотографом для журналів мод. Жила в Німеччині, Швеції, Іспанії. Померла вона у 1958 році в Німеччині.