У США великі компанії зобов’язали вакцинувати своїх працівників від коронавірусу до 4 січня

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У США від компаній, які налічують 100 або більше співробітників, вимагають вакцинувати їх від коронавірусу двома дозами Pfizer чи Moderna або однодозовим препаратом Johnson & Johnson до 4 січня 2022 року.

Про впровадження такого правила управлінням з охорони праці (OSHA) 4 листопада повідомили у Білому домі.

Як зазначається, нещеплені працівники будуть зобов’язані щотижня робити ПЛР-тест на коронавірус.

Водночас OSHA вимагатиме, щоб роботодавці оплачували працівникам час, необхідний для вакцинації, а за необхідності — надавали лікарняний, якщо побічні ефекти заважитимуть їм працювати.

Також невакциновані працівники повинні постійно носити маску на робочому місці.

За підрахунками управління, це правило пошириться на 84 мільйони людей.

Окрім цього, Міністерство охорони здоров’я вимагає вакцинувати понад 17 мільйонів медичних працівників.