Роковини смерті активістки Гандзюк: генпрокурор Венедіктова заявила, що всі винні понесуть покарання

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У треті роковини смерті Катерини Гандзюк генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці роблять усе можливе для того, аби всі замовники вбивства активістки понесли покарання.

Генпрокурор зазначила, що обвинувачені в організації та замовленні нападу перебувають на лаві підсудних, а колишній голова та помічник депутата Херсонської обласної ради за клопотанням прокурора перебувають під вартою.

«Вже проведено понад 60 судових засідань. За цей час суд допитав чотирьох свідків обвинувачення та дослідив понад 70 томів письмових доказів, наданих прокурором. На сьогодні вже покарано п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на неї. Усіх їх засуджено до реального позбавлення волі», — написала Венедіктова, додавши, що засуджено й особу, яка приховувала злочин.

Загалом до суду скеровано девʼять кримінальних проваджень, більшість з яких уже розглянуто судами з винесенням обвинувальних вироків.

«Ми крок за кроком рухаємося до справедливості, за яку так боролася Катерина. Пам’ятаємо, що боролася, на жаль, ціною життя. Тому робимо все можливе для того, щоб всі винні понесли невідворотне покарання», — зазначила генпрокурор.

Крім того, сьогодні Рада проголосувала за постанову про звіт Тимчасової слідчої комісії про здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017—2018 років.

На роковини також відреагували посольства США та Британії. Американська сторона і британський посол Мелінда Сіммонс закликали владу України притягнути до відповідальності всіх причетних «без зайвих зволікань».