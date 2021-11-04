Роковини смерті активістки Гандзюк: генпрокурор Венедіктова заявила, що всі винні понесуть покарання
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
NurPhoto / Contributor
У треті роковини смерті Катерини Гандзюк генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці роблять усе можливе для того, аби всі замовники вбивства активістки понесли покарання.
Генпрокурор зазначила, що обвинувачені в організації та замовленні нападу перебувають на лаві підсудних, а колишній голова та помічник депутата Херсонської обласної ради за клопотанням прокурора перебувають під вартою.
«Вже проведено понад 60 судових засідань. За цей час суд допитав чотирьох свідків обвинувачення та дослідив понад 70 томів письмових доказів, наданих прокурором. На сьогодні вже покарано п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на неї. Усіх їх засуджено до реального позбавлення волі», — написала Венедіктова, додавши, що засуджено й особу, яка приховувала злочин.
Загалом до суду скеровано девʼять кримінальних проваджень, більшість з яких уже розглянуто судами з винесенням обвинувальних вироків.
«Ми крок за кроком рухаємося до справедливості, за яку так боролася Катерина. Пам’ятаємо, що боролася, на жаль, ціною життя. Тому робимо все можливе для того, щоб всі винні понесли невідворотне покарання», — зазначила генпрокурор.
Крім того, сьогодні Рада проголосувала за постанову про звіт Тимчасової слідчої комісії про здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017—2018 років.
На роковини також відреагували посольства США та Британії. Американська сторона і британський посол Мелінда Сіммонс закликали владу України притягнути до відповідальності всіх причетних «без зайвих зволікань».
- Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року, за три місяці до того в Херсоні її облили сірчаною кислотою. Виконавці злочину — колишні військові Української добровольчої армії Віктор Горбунов, В’ячеслав Вишневський, Володимир Васянович, Микита Грабчук та організатор нападу Сергій Торбін — у вʼязниці. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Один із них, Віктор Горбунов, який придбав кислоту, вже відбув покарання та вийшов на волю.
- Ігоря Павловського, якого спочатку вважали одним з організаторів нападу, визнали винним у приховуванні злочину. Він уклав угоду зі слідством і визнав свою провину, за що отримав два роки вʼязниці умовно. А от справа щодо ймовірних організатора та замовника нападу — помічника депутата обласної ради Олексія Левіна та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера — слухається у Дніпровському суді Києва досі. Якщо провину обох доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Жоден із них причетності до злочину не визнає.
- Київський апеляційний суд на засіданні 3 листопада залишив Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою до 11 грудня. Запобіжний захід не передбачає можливість внесення застави.