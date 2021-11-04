У SpaceX зʼявився новий конкурент. Boeing дозволили розгорнути мережу супутникового інтернету

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Федеральна комісія звʼязку США схвалила проєкт корпорації Boeing на розгортання мережі супутникового інтернету, запропонованого ще в 2017 році. Тепер Boeing може розпочати запуск супутників та вступити в конкуренцію зі SpaceX та її системою Starlink, мережами супутників OneWeb та Amazon Kuiper (запуск у 2022 році).

Про це пише The Verge із посиланням на рішення Федеральної комісії звʼязку.

Плани у Boeing менш амбітні, ніж у SpaceX чи Amazon — всього Boeing запустить 147 супутників для передачі широкосмугового інтернету за допомогою сигналу у V-діапазоні. Такий діапазон має більш високоточний сегмент спектру, ніж діапазони Ka та Ku, які використовуються Starlink та ще не запущеними супутниками Amazon Kuiper.

Мережа Boeing складатиметься зі 132 супутників на низькій навколоземній орбіті (1 056 км) та 15 супутників на висоті понад 27 тис. км. Мережа надаватиме послуги приватним споживачам та компаніям у США, Пуерто-Рико та на Віргінських островах. Розширюватиме покриття на весь світ Boeing після остаточного розгортання основної мережі.

Boeing має 6 років на запуск половини супутників і 9 років на розгортання всієї системи.

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