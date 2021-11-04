Велика Британія першою у світі видала дозвіл на пігулки від коронавірусу від компанії Merck

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Велика Британія 4 листопада видала дозвіл на використання таблеток від коронавірусу Молнупіравір від американського фармацевтичного гіганта Merck. Британія стала першою країною у світі, яка схвалила перші у світі пероральні ліки від коронавірусу.

Про це йдеться у заяві Merck, а деталі пише The Washington Post.

У Британії Молнупіравір буде під товарним знаком LAGEVRIO. Виконавчий віцепрезидент компанії і президент Merck Research Laboratories Дін Лі зазначив, що Молнупіравір є важливим терапевтичним доповненням до вакцин.

Результати дослідження (у ньому взяли участь 775 людей) свідчать, що тільки 7,3% пацієнтів, які отримали таблетки від Merck, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%. Таблетки Merck можуть виявитися ефективним засобом боротьби з пандемією, але вакцинація залишається на першому місці.

Зазначимо, що таблетки легше виготовляти, транспортувати, зберігати та застосовувати, що робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким і середнім рівнями доходів, слабшою інфраструктурою та обмеженими в отриманні вакцин.

Компанія Merck вже звернулася американського та європейського регуляторів, аби отримати дозвіл на використання. Однак уряд США вже наперед закупив 1,7 мільйона курсів Молнупіравіру на $1,2 мільярда, або приблизно $700 доларів за курс лікування. Угоди на купівлю уклали також Австралія, Сінгапур та Південна Корея.

Компанія заявила, що планує виготовити 10 мільйонів курсів лікування до кінця цього року і не менше 20 мільйонів у 2022 році. Merck заявила, що буде застосовувати багаторівневий підхід до ціноутворення, який враховує здатність кожної країни платити за препарат.