Російського телеведучого Максима Галкіна внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

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Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло російського телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які загрожують національній безпеці країни.

Наразі у цьому переліку перебуває 259 осіб.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повну заборону на виступи російських артистів в Україні до повернення Криму та контролю над східним кордоном. Він надіслав цю петицію премʼєр-міністру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову і попросив опрацювати викладені в ній пропозиції.