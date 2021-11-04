Російського телеведучого Максима Галкіна внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло російського телеведучого Максима Галкіна до переліку осіб, які загрожують національній безпеці країни.
Наразі у цьому переліку перебуває 259 осіб.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про повну заборону на виступи російських артистів в Україні до повернення Криму та контролю над східним кордоном. Він надіслав цю петицію премʼєр-міністру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову і попросив опрацювати викладені в ній пропозиції.
- 13 вересня Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Валєєву (Моргенштерн) заборонено давати концерти в Україні.
- Перед цим Міністерство культури оновило перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України. Туди потрапив російський коментатор Дмитро Губернієв.