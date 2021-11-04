Глава Держмитслужби Павло Рябікін очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Верховна Рада проголосувала за призначення керівника Держмитслужби Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Таке рішення підтримали 237 депутатів.

Павлу Рябікіну 56 років, він уродженець Києва. Навчався у КНУ імені Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права.

Він встиг попрацювати в різних відомствах і сферах. За президента Віктора Ющенка був заступником міністра транспорту і надзвичайним і повноважним послом України в Данії.

У 2014—2015 роках працював заступником голови Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка. З 2017-го до листопада 2020-го керував державним аеропортом «Бориспіль».

18 листопада 2020 року Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

До цього тричі був обраний народним депутатом (у 2000—2002 і у 2002—2005 роках як безпартійний, у 2012—2014 роках від УДАРу). У 2005—2006 був заступником міністра транспорту і зв’язку.