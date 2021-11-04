Нардепа Ірину Верещук призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

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Струмковський Володимир / УНІАН

Нардеп від «Слуги народу», голова оборонного комітету у парламенті Ірина Верещук стала міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та віцепремʼєр-міністром України.

За відповідне рішення проголосувало більшість нардепів на засіданні парламенту у четвер, 4 листопада.

Верещук уже заявила, що проведе аудит усіх рішень Ради національної безпеки та оборони.

«Один із моїх перших кроків буде проведення аудиту законопроєктів і законів, які мають діяти, але чомусь не діють, усіх рішень РНБО, які введені в дію указами президента, а також стратегії», — сказала нардеп.