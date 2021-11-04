Рада призначила нового міністра оборони. За поданням президента ним став Олексій Резніков

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Facebook / Алексей Резников

Колишній віцепремʼєр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков став новим міністром оборони. За відповідне рішення проголосувала 273 народні депутати на засіданні Ради 4 листопада.

Відповідно до Конституції, міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента. Інших міністрів Рада призначає за поданням премʼєр-міністра.

Резніков обійме посаду замість Андрія Тарана, якого напередодні звільнив парламент. Новопризначений міністр також покидає посаду першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі. Імовірно, його обовʼязки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука та заступника, нардепа Олександра Мережка.

Олексій Резніков почав політичну діяльність у 2008 році як депутат Київської міської ради. У 2014 році він знову був обраний депутатом у Київську міськраду та став заступником міського голови.

З березня 2020 року працював віцепремʼєр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020 року його призначили першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі.