Cancer Research: Вакцина від вірусу папіломи людини запобігає раку шийки матки на 90%

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Благодійна організація з вивчення раку у Великій Британії Cancer Research UK заявила, що вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) скорочує кількість випадків раку шийки матки майже на 90%. Організація назвала результати дослідження «історичними».

Дослідження опублікували в науковому журналі The Lancet і на сайті Cancer Research UK.

У 2008 році в Англії дослідники вакцинували від ВПЛ дівчат 12—13 років. Зараз їм за 20 років. Дослідження показало, що вакцина знизила у них ймовірність захворіти на рак шийки матки на 87%.

Також дослідження показало, що вакцина знизила ймовірність захворіти на рак шийки матки на:

34% у тих, хто отримав щеплення у віці від 16 до 18 років;

62% у вакцинованих у віці від 14 до 16 років.

Загалом, за оцінками дослідників, програма з вакцинації проти ВПЛ за 11 років запобігла приблизно 450 випадкам раку шийки матки та майже 17 200 випадкам передракових станів.

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Науковці назвали ці результати «історичними», адже потенціал вакцинації проти ВПЛ у поєднанні зі скринінгом на рак шийки матки такий, що раком майже ніхто не захворює. Зараз жінкам рекомендують здавати мазок кожні три-пʼять років на виявлення раку шийки матки, однак після вакцинації це можна буде робити двічі-тричі за життя.

Зазначимо, що в дослідників досі виникають питання щодо того, як довго діє захист вакцини та чи треба в середньому віці робити бустерне щеплення.

Зазначимо, що в Україні вакцинують від ВПЛ препаратом «Цервівакс». В ідеалі щеплення треба робити до того, як людина стає сексуально активною (9—14 років), адже ймовірність зараження ВПЛ менша. У деяких країнах це щеплення вже рекомендоване також і хлопчикам, наприклад, у США, Британії та Ізраїлі, адже хлопці в подальшому можуть бути носіями інфекції.

Рак шийки матки є четвертим за поширеністю онкологічним захворюванням серед жінок. Лише у 2019 році в усьому світі від раку шийки матки померли понад 280 тисяч жінок, а в Україні — понад 2 тисячі. Усі жінки мають ризик розвитку раку шийки матки. Найчастіше недугу виявляють після 30 років.

Тривале інфікування певними типами вірусу папіломи людини (ВПЛ) є основною причиною раку шийки матки. ВПЛ — це поширений вірус, який передається від однієї людини іншій статевим шляхом. Принаймні половина сексуально активних людей матиме ВПЛ у певний момент свого життя. У деяких із них інфекція може виникати повторно. Пік захворюваності настає після початку статевого життя. Ось матеріал Всесвітньої організації охорони здоровʼя про вірус папіломи людини та рак шийки матки.