Український військовий отримав поранення в зоні ООС. Окупанти шість разів порушили «тишу»

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил. За добу окупанти шість разів порушували «тишу», використовуючи зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Поблизу населеного пункту Лобачеве противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Південного — двічі обстріляв позиції наших захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Біля Новоолександрівки найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів, а поблизу Золотого-3 — з мінометів калібру 82 мм.

У районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, його госпіталізували — стан задовільний.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили його припинити вогневу активність.