Уряд: Переселенці зможуть подати заявку на покриття витрат на проживання через «Дію»

Новини

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Переселенці, які вимушено покинули регіони через війну на Донбасі та окупацію Криму, зможуть оформити допомогу для покриття витрат на проживання через портал «Дія».

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 3 листопада.

Для отримання послуги більше не доведеться повторно надавати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, адже це відбуватиметься завдяки синхронізації порталу «Дія» із системами Мінсоцполітики.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це рішення позбавить тисячі людей необхідності витрачати час на черги в кабінети та зайві бюрократичні процедури.

Зазначимо, що розмір допомоги для покриття витрати на проживання для працездатних переселенців становить 442 гривні на людину, для непрацездатних (пенсіонери, діти) — 884 гривні.

Перед цим Кабмін затвердив стратегію інтеграції переселенців — регіони отримають 22 мільйони гривень субвенцій на житло.