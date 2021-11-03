Нардеп Санченко розповів деталі спроби його підкупити і показав графік «платежів»

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Синиця Олександр / УНІАН

Народний депутат фракції «Слуга народу» та голова підкомітету Ради з питань музичної індустрії Олександр Санченко розповів деталі спроби його підкупити. Нардепа через помічника за $100 тисяч просили, аби парламент не ухвалив або відтермінував законопроєкт про авторські права. Сталось це після «нечесного» конкурсу, який мали заново провести якраз після ухвалення закону.

Про це Санченко розповів у коментарі «Бабелю».

17 грудня 2020 року в Україні відбувся конкурс на акредитовані організації колективного управління у музичній сфері — вони мають збирати з телекомпаній, готелів та ресторанів роялті за пісні, розподіляти їх та віддавати музикантам. У конкурсі перемогли дві організації: одну (спілка «Автори та Видавці») створили за 4 дні до конкурсу, хоча Санченко зазначив, що за правилами вона має подати звіт за минулий рік, у другої («Організація колективного управління авторськими та суміжними правами») «каталог більше на суміжному праві».

«Стало зрозуміло, що конкурс відбувся якось незрозуміло і, відповідно, [міністр розвитку економіки Ігор] Петрашко та [міністр економіки Сергій] Любченко не підписали [результати конкурсу], бо розуміли, що на рівні комісії відбулася якась незрозуміла історія. [...] Потім на рівні Міністерства розвитку економіки, Міністерства культури та Офісу президента ухвалили рішення, що логічним інструментом було перезапустити конкурс, це можна було зробити за допомогою законопроєкту № 5572 [Санченко є його співавтором]. Він дуже короткий, дві прості речі — про те, що конкурс перезапускається, і в той час, поки він перезапускається, всі організації, які мають авторські каталоги, мають право збирати [роялті]», — пояснив Санченко.

Після цього його і намагались підкупити — аби законопроєкт не ухвалили або відтермінували ухвалення. Санченко розповів, що директор Організації колективного управління авторськими і суміжними правами Олександр Нікін пропонував $100 тисяч від обох організацій, які перемогли у конкурсі, якщо цей закон не ухвалять. Депутат також показав «Бабелю» фото, скільки йому мали щомісяця платити за «сприятливий правовий режим захисту авторських прав».

Олександр Санченко / «Бабель»

«Зараз проблема в тому, що заблоковано сферу авторських прав. З іншого боку, було зрозуміло, що вони виграли [конкурс] нечесно, і вони почали шукати якісь контакти, якраз я очолив підкомітет музичних індустрій і в мене зʼявився профільний помічник, і вони на нього вийшли з неправомірною пропозицією, скажімо так. Він запитав мене, що ми робимо, я сказав, що звертаємось до правоохоронних органів і далі комунікація зі Службою безпеки, це був відділ «К». Вони провели ту операцію, про яку вже написали всі ЗМІ. Документували пропозиції [хабаря], затримали фігуранта цієї справи і йому обрали запобіжний захід [Нікіна відправили під домашній арешт]», — зазначив Сенченко.