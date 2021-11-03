Розкрадання в оборонці: суд звільнив від відповідальності Віталія Жукова у справі про надання хабаря

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від відповідальності Віталія Жукова — фігуранта справ про розкрадання в «Укроборонпромі», зокрема, за дачу хабаря директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку.

У рішенні колегії суддів ВАКС сказано, що суд задовольнив клопотання адвокатів Жукова про те, що у справі сплив термін давності — 5 років. За версією звинувачення, хабар Філоненко отримав у вересні 2016 року.

У березні 2021 року ВАКС з тієї ж причини звільнив Жукова від відповідальності за передачу 950 тисяч гривень синові колишнього першого секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігорю — обидва також є фігурантами справи про розкрадання. За вказану суму Ігор Гладковський обіцяв допомогу батька в ухваленні рішення директором «Укрспецекспорту» на користь компанії «Оптимумспецдеталь», якою фактично володіли Жуков і Андрій Рогоза.

У судах проти Жукова розглядали ще дві справи (про несплату податків і зловживання впливом).