Прокуратура: Верховний суд зобовʼязав Львівську міськраду виділити землю на новий сміттєполігон
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс генерального прокурора повідомив, що прокурори домоглися у Верховному суді зобовʼязання для Львівської міськради виділити землю під новий полігон для утилізації та збору сміття.
Про це повідомляє пресслужба ОГП.
У заяві сказано, що суд зобовʼязав міськраду припинити вивезення відходів на сміттєзвалище, виділити землю під новий полігон, а також визнав протиправною бездіяльність міськради, яка не закрила міський полігон твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище), не провела його рекультивацію, а також не вирішила питання з будівництвом заводу з переробки відходів та сміттєсортувального комплексу.
У прокуратурі зазначають, що звалище поблизу села Великі Грибовичі незаконно використовується тривалий час, хоча ще у 2003 році головний санлікар області виніс ухвалу про припинення її експлуатації. Крім цього, як стверджує прокуратура, програми міськради з відходів на 2010— 2013 та 2014—2018 роки так і не були доведені до кінця.
«Необхідних для цього [облаштування нового полігону] заходів виконавчим комітетом та міським головою [Андрієм Садовим] не вжито, у звʼязку з чим судами встановлено факт невиконання відповідачами своїх зобовʼязань щодо забезпечення екологічної безпеки», — заявили в ОГП.
- 28 травня 2016 року на території Грибовицького сміттєзвалища, куди вивозили сміття зі Львова, почалася велика пожежа. Невдовзі там стався обвал твердих побутових відходів, під завалами загинули троє рятувальників. Четвертого рятувальника не знайшли.
- Після цього звалище закрили, а в місті накопичилися тонни сміття, яке місяцями не могли утилізувати. Через це частину відходів зі Львова намагались вивезти до інших областей України.
- У жовтні 2020 року Європейський банк реконструкції та розвитку визначився з генеральним підрядником на будівництво у Львові сміттєпереробного заводу.
- У листопаді 2020 року мер Львова заявив, що будівництво сміттєпереробного заводу в місті планують завершити, орієнтовно, за два роки.
- У вересні 2021 року Львівська міська рада показала роботи з рекультивації Грибовицького звалища, які проводять у два етапи. До 2025 року на його місці пообіцяли парк.