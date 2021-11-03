Прокуратура: Верховний суд зобовʼязав Львівську міськраду виділити землю на новий сміттєполігон

Новини

Офіс генерального прокурора повідомив, що прокурори домоглися у Верховному суді зобовʼязання для Львівської міськради виділити землю під новий полігон для утилізації та збору сміття.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

У заяві сказано, що суд зобовʼязав міськраду припинити вивезення відходів на сміттєзвалище, виділити землю під новий полігон, а також визнав протиправною бездіяльність міськради, яка не закрила міський полігон твердих побутових відходів (Грибовицьке сміттєзвалище), не провела його рекультивацію, а також не вирішила питання з будівництвом заводу з переробки відходів та сміттєсортувального комплексу.

У прокуратурі зазначають, що звалище поблизу села Великі Грибовичі незаконно використовується тривалий час, хоча ще у 2003 році головний санлікар області виніс ухвалу про припинення її експлуатації. Крім цього, як стверджує прокуратура, програми міськради з відходів на 2010— 2013 та 2014—2018 роки так і не були доведені до кінця.

«Необхідних для цього [облаштування нового полігону] заходів виконавчим комітетом та міським головою [Андрієм Садовим] не вжито, у звʼязку з чим судами встановлено факт невиконання відповідачами своїх зобовʼязань щодо забезпечення екологічної безпеки», — заявили в ОГП.