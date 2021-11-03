Рада звільнила ще двох міністрів — Олега Уруського та Андрія Тарана

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Гонтар Володимир / УНІАН

Олега Уруського звільнили з посади віцепремʼєр-міністра та міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За відповідне рішення проголосували 342 народних депутати.

Громадська експертна організація StateWatch раніше повідомляла, що Уруський звільняється через зрив запуску реєстру оборонних закупівель. На його місце у міністерстві розглядають керівника Держмитслужби Павла Рябікіна.

Також на засіданні парламенту нардепи проголосували за звільнення міністра оборони Андрія Тарана, оскільки на його посаду мають призначити Олексія Резнікова.

Загалом парламент звільнив пʼятьох міністрів, серед яких міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, перший віцепремʼєр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.