Рада усунула неточності в законі про олігархів — надалі його має підписати голова Ради і президент

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада проголосувала за усунення неточностей в ухваленому законі № 5599 про деолігархізацію. Депутати підтримали всі запропоновані уточнення.

У законі уточнили, що рішення про визнання олігархом приймає Рада національної безпеки і оборони на підставі подання:

Кабінету міністрів;

члена РНБО;

Національного банку України;

Служби безпеки України;

Антимонопольного комітету України.

Також РНБО за десять робочих днів до дня проведення засідання, де мають на меті визнати особу олігархом, повинна повідомити їй про це. В повідомленні мають бути викладені ознаки, за якими особу можуть визнати олігархом. Після цього така інформація публікується на сайті РНБО.

Водночас уточнення дозволяють такій людині усно дати свої пояснення прямо на засіданні Ради нацбезпеки без письмових документів.