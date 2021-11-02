У чотирьох регіонах України з’являться ще 18 камер автоматичної фіксації порушень ПДР

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В Україні з 3 листопада на автодорогах запрацюють ще 18 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Так, у Херсоні з’являться ще чотири прилади контролю: дві на вулиці Нафтовиків (у бік вулиць Адмірала Макарова та Івана Богуна), на Перекопській (у бік вулиці 28-ї Армії) та Бериславському шосе (у бік вулиці Урожайної).

В Одесі облаштують дев’ять нових камер: дві на Південній дорозі (щоби контролювати Миколаївську дорогу та вулицю Семена Палія), дві на вулиці Семена Палія (у бік вулиці Академіка Заболотного та Південної дороги), дві на Миколаївській дорозі (у бік вулиці Лиманної та Південної дороги), а також по одній на проспектах Небесної Сотні (у бік вулиці Левітана), Шевченка (у бік вулиці Семінарської) та Добровольського (у бік вулиці Генерала Бочарова).

Окрім цього, три прилади встановлять у Хмельницькому: на Вінницькому шосе (у бік вулиці Молдавської), на вулиці Кам’янецька (у бік вулиці Житецького) та на проспекті Миру (у бік Старокостянтинівського шосе).

Ще два прилади з’являться у Запорізькій області: на 526 км+613 автодороги Н-08 (у бік Маріуполя) та на 2 км+372 автодороги Н-15 (у бік Донецька).