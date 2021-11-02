Рада схвалила спрощення набуття громадянства іноземцями, які служать у ЗСУ чи воювали за Україну

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Верховна Рада проголосувала в першому читанні за проєкт закону № 5630 про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які захищають територіальну цілісність України або воювали за країну.

За проголосували 302 депутати.

Документ пропонує спростити порядок отримання громадянства для росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання, для осіб, які проходили або проходять службу за контрактом у Збройних силах України, а також для тих, хто воював на Донбасі проти російських бойовиків.

Крім того, положення документа передбачають можливість подати декларацію про відмову від іноземного громадянства особами, які отримали українське громадянство до набуття цим законопроєктом чинності (якщо його ухвалять у другому читанні). Водночас проєкт закону не визначає терміни повернення паспорта іноземної держави особі, яка отримала громадянство України.

У пояснювальній записці зазначено, що мета проєкту закону — реалізація указу президента Володимира Зеленського від 13 серпня 2019 року.