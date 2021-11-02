Розкрадання в оборонці: фігурант справи Віталій Жуков очолив бюро, яке розробляє боєприпаси для «Укроборонпрому»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Укроборонпром
Один із підозрюваних у справі про корупційні схеми з «Укроборонпромом» Віталій Жуков очолив «Спеціальне конструкторське бюро Вектор-В», яке розробляє боєприпаси для гранатометів. Відтак, після скандалу з оборудками на закупівлях в оборонці Жуков знову повертається до співпраці з «Укроборонпромом».
Про це стало відомо після брифінгу підприємств, присвяченому початку виробництва боєприпасів ВОГ-17В в Україні.
«Сьогодні в Україні нарешті з’явилося власне виробництво боєприпасів для гранатометів, яке має замкнутий цикл. Для нашого Спеціального конструкторського бюро це успіх, а для України — безперечна перемога та приклад ефективного державно-приватного партнерства», — наголосив керівник СКБ «Вектор-В» Віталій Жуков.
У свою чергу «Укроборонпром» пояснив, що наразі ЗСУ «відчуває гостру нестачу боєприпасу ВОГ-17В», тому підприємство уклало відповідний контракт.
«У підсумку створено 30-мм постріл для автоматичного станкового гранатомету АГС-17», — зазначив Роман Забарчук, заступник директора з безпеки «Укроборонпрому» та наголосив, що наразі немає жодного судового рішення, яке забороняє вести перемовини або укладати контракти з компанією «Вектор-В».
Міноборони створило державну комісію, яка зробила висновок про те, що боєприпас успішно пройшов випробування. Наразі готується наказ Міністра оборони про прийняття цього виробу на озброєння.
- Річ у тім, що Жуков фігурував у справі Свинарчуків, яка оскандалила «Укроборонпром» у 2019 році. Тоді журналісти програми «Наші гроші» розповіли про масштабну схему відмивання грошей з українського оборонного комплексу за можливої участі Олега Гладковського (Свинарчука). Уже 2 квітня Генпрокуратура оголосила про досудове розслідування щодо фактичних власників «Оптимумспецдеталь» — Андрія Рогози та Віталія Жукова.
- У листопаді того ж року місцевий суд ухвалив рішення не звільняти від відповідальності підозрюваних Жукова та Рогозу. 5 травня 2020 року Вищий антикорупційний суд відпустив Жукова, обравши як запобіжний захід заставу розміром 5,25 мільйона гривень.
- Уже в березні 2021 року ВАКС звільнив Жукова від відповідальності у звʼязку із закінченням термінів давності.