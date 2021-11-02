Apple через глобальну кризу наполовину скоротила виробництво iPad, щоб вистачило чипів для iPhone 13

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Американська компанія Apple скоротила виробництво планшетів iPad на 50%, щоб у достатній кількості випустити нові смартфони iPhone 13. Це викликано глобальною кризою у постачанні мікрочипів.

Про це пише Nikkei Asia із посиланням на близькі до компанії джерела.

Криза вдарила по компанії сильніше, ніж очікувалося. У Apple прогнозують підвищений попит на смартфони, тому вирішили зосередитись на них. Виробництво iPad скоротили у вересні та жовтні, через що покупцям нових iPad доведеться чекати доставки до грудня.

У iPad та iPhone спільні периферійні мікросхеми, що дозволяє Apple перерозподіляти витратні матеріали між пристроями. Підвищений попит на iPhone буде ближчим до новорічних та різдвяних свят, а ось iPad буде бракувати мінімум до грудня. У 2020 році Apple також перерозподіляла виробництво з iPad на iPhone 12, щоб задовольнити попит.