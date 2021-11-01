«Укрзалізниця» відновила курсування поїзда з Мукачевого до Будапешту
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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НАБУ
З 2 листопада відновлюється курсування поїзда 33/34 Мукачеве — Будапешт (через Чоп та Захонь).
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Згідно з розкладом, потяг щоденно вирушатиме з Мукачевого о 12:30 і прибуватиме на кінцеву станцію о 18:37. Час відправлення з Будапешту — о 07:23, прибуття до Мукачевого о 15:30.
Окремо в «Укрзалізниці» зазначили, що для в’їзду до Угорщини українцям потрібні біометричний паспорт або віза, медичне страхування, яке діє на території Європи, та фінансове забезпечення.
До того ж у зв’язку з карантинними обмеженнями через коронавірус під час перетину кордону перевірятимуть український чи угорський сертифікат про вакцинацію (обмеження не поширюється на дітей до 18 років) або негативний ПЛР-тест, отриманий не давніше як за 72 години до моменту в’їзду.
Водночас негативний тест на антиген для перетину кордону не приймається.
- Раніше «Укрзалізниця» відновила курсування потяга Київ — Варшава. До цього компанія запустила поїзд до Перемишля.
- Також відновлено рух поїздів в Австрію, Молдову та Словаччину.
- В Україні з 21 жовтня діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому до 72 годин.