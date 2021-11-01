«Планові заходи». Розвідка Міноборони спростувала інформацію про перекидання Росією військ до кордону України

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Головне управління розвідки Міністерства оборони не зафіксувало перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

«Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань», — зазначається у повідомленні.

У ГУР Міноборони зазначили, що воєнна розвідка України веде постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміною їх чисельності поблизу державного кордону України.

Напередодні жовтня видання The Washington Post повідомило про те, що російські військові вкотре починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України. За даними джерел видання, після навчань «Захід-2021» 41-а загальновійськова армія не повернулася на місце постійної дислокації до Новосибірська, а об’єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною. Крім того, також перекидає військових і техніку Перша гвардійська танкова армія з Підмосков’я.