«Планові заходи». Розвідка Міноборони спростувала інформацію про перекидання Росією військ до кордону України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Головне управління розвідки Міністерства оборони не зафіксувало перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
«Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань», — зазначається у повідомленні.
У ГУР Міноборони зазначили, що воєнна розвідка України веде постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміною їх чисельності поблизу державного кордону України.
Напередодні жовтня видання The Washington Post повідомило про те, що російські військові вкотре починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України. За даними джерел видання, після навчань «Захід-2021» 41-а загальновійськова армія не повернулася на місце постійної дислокації до Новосибірська, а об’єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною. Крім того, також перекидає військових і техніку Перша гвардійська танкова армія з Підмосков’я.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка показувала, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Міноборони Росії під виглядом навчань перекинуло в окупований Крим понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків. Крім того, там уже розташовано 16 батальйонних тактичних груп. Також у Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії.
- 23 квітня в Міноборони РФ заявили про закінчення перевірки і відведення військ, але кораблі і техніка (в основному) залишилися на місцях.