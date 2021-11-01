Нардепа від ОПзЖ Іллю Киву затримали за порушення ПДР. Жодну підозру йому не вручали

Новини

УНІАН

У Києві 1 листопада на Столичному шосе зупинили нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву за порушення правил дорожнього руху. У нього перевірили документи, знайшли ознаки фальсифікації та після складання протоколу відпустили.

Інформацію про це у коментарі «Бабелю» підтвердила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Спершу медіа почали публікувати інформацію, що депутата затримали для вручення підозри, однак у Державному бюро розслідувань в коментарі «Бабелю» спростували цю інформацію.

За словами Гірдвіліс, під час перевірки документів водія поліція знайшла документи з ознаками підробки. Правоохоронці викликали слідчу-оперативну групу, тож далі триватиме перевірка, яка в результаті отримає свою правову оцінку. Водночас патрульні склали адмінпротокол на Киву за порушення ПДР.

Сам нардеп назвав це затримання «черговим провалом влади, яка шукає можливості для його дискредитації». Він зазначив, що поліція вважала документи на авто незаконними, але перевіривши їх, відпустила нардепа.

«Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети та речі для подальшого кримінального переслідування. Ще одна штанга влади, як загалом і в усьому, за що вони беруться», — написав нардеп.