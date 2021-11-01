У Новій Зеландії птахом року став довгохвостий кажан — уперше ссавець

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Shellie / Flickr

У Новій Зеландії птахом року назвали кажана — це вперше, коли наземного ссавця країни включили до щорічного конкурсу Forest & Bird, і до того ж він став переможцем.

Організатори пояснили, що включили кажана, щоб підняти його авторитет як виду, що знаходиться під загрозою зникнення.

«Після двотижневої кампанії, яка мало не зламала інтернет та налаштувала друзів один проти одного, довгохвостий кажан став переможцем, набравши найбільшу кількість голосів — 7 031», — зазначили організатори.

Цей конкурс проводять у рамках кампанії щодо підвищення обізнаності та підтримки тварини. Тобто голосування за кажанів — це також голосування за боротьбу з хижаками, за відновлення довкілля та дії, які допоможуть захистити від змін клімату рукокрилих та їх пернатих сусідів.

Shellie / Flickr

Друге місце у голосуванні посів нелітаючий папуга какапо, третє — горобчик виду стрілець, четверте — папуга виду кеа, а пʼяте — антиподовий альбатрос.

Однак BBC пише, що перемога кажанів роздратувала деяких коментаторів — люди писали, що країна збожеволіла, і говорили про «вкрадені вибори» (ця фраза належить 45-му президенту США Дональду Трампу, який після перемоги Джо Байдена під час голосування у 2020 році заявляв, що у нього вкрали вибори і що це він насправді переміг). Основний їхній аргумент — кажан не птах, а ссавець. Однак це не перший випадок, коли результати конкурсу викликають занепокоєння. У 2019 році організатори виявили сотні голосів, що надійшли з Росії, через це виникли побоювання про фальсифікацію. Пізніше організатори визначили, що голоси, ймовірно, надійшли від російських любителів птахів, а не від хакерів, які мають намір маніпулювати голосуванням.